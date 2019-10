Neuville sai võidu tähistamise eest karistada

Neuville'il pole see esimene kord tänavusel hooajal «sõõrikuid» teha. Belglane sai sama asja eest trahvi ka pärast Argentiina rallit.

Neuville leidis, et tema käitumine oli ohutu. «Publik ootas poodiumit ja ma leidsin, et on sobiv ja turvaline hetk neid natuke lõbustada.»