Ajakirja Jalka peatoimetajaks sai Raul Ojassaar

Ajakirjaniku kogemust on Ojassaarel mitmetest väljaannetest: aastatel 2010–2016 töötas ta Soccernet.ee portaalis reporterina ja ühe aasta ka peatoimetajana, viimased kolm aastat on ta olnud Delfi ja Eesti Päevalehe spordireporter. Lisaks on Ojassaar tegutsenud jalgpallikohtuniku ja -kommentaatorina ning olnud harrastusjalgpallur.

Uue väljakutse eel on Ojassaar positiivselt meelestatud: «Kui tekkis võimalus asuda tööle ajakirjas Jalka, ei pidanud ma kaua mõtlema – see on väljakutse, mille võtan rõõmuga vastu, kuna jalgpall on minu jaoks alati südamelähedane olnud. Indrek Schwede on aastatega Jalkale loonud väga kindla näo, minu ülesandeks on senist kõrget taset hoida, aga samal ajal tagada ka see, et pakuksime igas numbris lugejatele midagi uut ja värsket. Ootan põnevusega uues ametis alustamist!»