Eesti koondise peatreener suure mängu eel: venelannad on paari aasta pärast maailmastaarid

Naiskonna peatreeneri Janne Schasmini sõnul on koondislaste hooaja algus olnud paljutõotav. «Ma südamest loodan, et kõik 12 mängijat, kes meil hingekirjas on, saavad valikmängudele tulla. Janne Pulk on oma esimest välishooaega väga hästi alustanud. Samuti on tugevaid mänge Poola kõrgliigas saanud Kadri-Ann Lass, kelle jaoks saavad need olema esimesed ametlikud kohtumised rahvuskoondises. Ja loomulikult ootame väga Merike Andersoni oma tuntud headuses,» oli koondise loots elevil.

Esimesest kohtumist Šveitsi vastu minnakse Schasmini sõnul mängima täispangale. «Läheme andma endast maksimumi, et tulla tagasi heade emotsioonidega ja võõrustada kolm päeva hiljem talendikat ning noore koosseisuga Venemaad. Ootame publikut saali, sest lisaks meie parimatele naistele on võimalik väljakul näha venelannasid, kes paari aasta pärast on tõenäoliselt maailma tasemel staarid.»

Koondise peatreener usub, et edukas suvi süstis naistesse lisamotivatsiooni: «Euroopa mängude hõbemedal 3x3 korvpallis andis kindlasti paljudele naiskorvpalluritele head emotsiooni ja energiat juurde. Näha on, et mängijad on suvel enda arengusse kõvasti panustanud. Olen väga positiivselt meelestatud ja ootan valikmänge õhinal,» lõpetas Schasmin.

Eesti naiskond kuulub C-alagruppi koos Šveitsi, Venemaa ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Võõrsilmäng Šveitsi vastu algab kell 21.30 ning kodumäng Venemaaga TalTechi spordihoones kell 18.30.