Nädal piiri taga: kaks karikat ja hooaja punktirekordid

Prantsusmaal läksid vastamisi kaks koondislast, kui Ardo Kreek ja Pariisi Volley said 3:2 (25:23, 20:25, 18:25, 25:17, 15:9) võidu Hindrek Pulga tööandja Chaumont’i üle. Kreek tõi 6 punkti (+3), episoodiliselt sekkunud Pulk skooti ei teinud. Timo Tammemaa 10 punkti (+7) aitasid Toursi 3:0 (25:18, 25:16, 25:20) võidu Tourcoing´i üle. Renee Teppan ja Poitiers pidid vastu võtma 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) kaotuse Montpellier´lt. Liigatabelis on Chaumont 5 punktiga 10. kohal, Tours 4 punktiga 11., Pariis 3 punktiga 12., Poitiers samuti 3 punktiga 13, vahendab Volley .

Itaalias sai 3:0 (25:16, 25:20, 25:18) võidu Verona üle Robert Tähe koduklubi Perugia. Möödunud nädalal palavikus olnud Eesti koondise nurgaründaja mänguaega ei saanud. Liigatabelis on Perugia 5 punktiga neljas. Naiste meistriliigas avas isikliku punktiarve Kertu Laak, kes tõi 1 puntki ja tema tööandja Chieri alistas 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:13) Caserta. Liigas on Chieri 6 punktiga kuues. Anna Kajalina ja Cutrofiano said esiliigas 0:3 (20:25, 19:25, 25:27) kaotuse Martignaccolt, Kajalinalt 11 punkti (+11). Cutrofiano on tabelis oma grupis 4 punktiga seitsmes.