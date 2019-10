Soome noor hokitäht saab NHLis piki päid ja jalgu

Kevadisel jäähoki MMil Soome meeskonna tiitlivõiduni aidanud verinoor mängumees tõsteti pärast turniiri jäähokitaevasse kui üks kirkamaid tulevikutähti. Kakkol õnnestuski kuulsa New Yorgi Rangersiga käesolevaks hooajaks leping sõlmida.

Kuid New Yorgi klubi on kaotanud viimasest seitsmest mängust kuus ning väravamasinaks värvatud Kakkol on üheksast kohtumisest kirjas vaid üks söödupunkt ning üks värav.

Efektiivusnäitaja on Kakkol terve NHLi üle 600 mängija peale halvim, - 12.

Quinn rääkis, et 18-aastane soomlane raiskab liiga palju võimalusi. «Ütleme nii, et tal peaks juba vähemalt 18 resultatiivsuspunkti kirjas olema,» rääkis Rangersi peatreener ajakirjandusele pärast 4:7 kaotust Bostoni Bruinsile.

«Ta on varem olnud edukas, Kakko peab korralikult sisse elama ja NHLi eluga harjuma. Ta ei tohi endale liialt pingeid peale panna. Tal on käsil õpiprotsess, kuid hea uudis on see, et Kakkol on olemas oskused ja tahtmine olla suurepärane mängija,» lisas Quinn.