Kümme aastat välismaal mänginud Pupart liitub Saaremaaga

«Kindlasti kulub meile ära suurte kogemustega mängumees, kellega koos ühiselt selle hooaja eesmärkide poole liikuda. Pupart suudab kindlasti meie servivastuvõtu oluliselt paremaks muuta ja on väga tugev täiendus ka muude mänguelementide osas,» teatas võrkpalliklubi pressiteates.

Taas Eestis mängiv Pupart loodab Saaremaaga tiitleid võita. «Materjali siin võistkonnas peaks olema. Isiklikus plaanis loodan olla võistkonnale võimalikult kasulik. Esmamuljed võistkonnast on positiivsed. Tundub, et kokku on saadud üks korralik punt,» ütles ta.