Ferrari boss: peame kvalifikatsiooni tulemused sõiduvõitudeks pöörama

«Meie masin on hetkel võimeline kõikidel ringradadel võitude eest heitlema, kuid tihti peale jääme sõidukäigus konkurentidele just taktikalise poole pealt alla,» arvas Ferrari boss Mattia Binotto.

Viimastel etappidel on näidanud just Ferrarid oma ülemvõimu, sest kvalifikatsioonides ollakse juba kuuel etapil järjest teistele tagatulesid näidanud. Siiski on viimastel sõitudel jäänud hätta taktika paika panemisega. Alates sellest hetkest, kui otsustati, et tehakse sõidukäigus positsioonide vahetusi ja ei eelistata enne starti juba üht sõitjat, on tulemusd läinud allamäge.