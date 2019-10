Jevgeni Malkini advokaat avalikustas, et Venemaa jäähokitäht omab USA kodakondsust

Mängumees ise ei näe selles midagi halba. «Olen USAs elanud juba 14 aastat, see on minu teine kodu ja ka mu lapsel on topeltkodakondsus. Võimalik, et ta alustab ka siin oma kooliteed,» rääkis Malkin.

Jevgeni Malkin mängib maailma tugevaimas jäähokiliigas NHLis alates 2006. aastast, kui liitus Pittsburgh Penguinsiga. Seal on mängumees veetnud kogu oma NHLi karjääri ja kokku on venelane skoorinud koguni 390 väravat. «Venemaal on lubatud omada kahte passi. Mulle ei meeldi see, et Venemaa ja USA vahel on keerulised suhted ning minul pole kummagi riigi kohta midagi halba öelda,» selgitas Malkin.