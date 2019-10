Katrina Lehis pürgib koos toetajatega Euroopa meistrivõistluste ja olümpiamängude poole

Eesti epeevehkleja Katrina Lehis kinnitas, et koostöös treeneri ja kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga antakse endast maksimum, et olla valmis eelseisvateks maailmakarika- ja Grand Prix etappideks. Neile järgnevad Euroopa meistrivõistlused ja peaeesmärk on medal olümpialt.

«Aeg on läinud kiiresti ja huvitavalt, uued lähenemised on lisanud motivatsiooni ja laiendanud silmaringi. Muutused on toimunud ka isiklikus elukorralduses. Nimelt otsustasin vahetada elukohta ja kolida perega elama Tallinnasse. Tänan kõiki, kes on mind selles protsessis aidanud,» rääkis Lehis.

Veidi üle kuu aja epeevehklejat Katrina Lehist treeninud Nikolai Novosjolov ütleb, et viimased poolteist kuud on olnud väga intensiivsed. «Treeningutes oleme panustanud üldfüüsilisele, sest see on ainuke aeg käesoleval hooajal, kus seda niivõrd intensiivselt teha saab. Pooleteise kuu sisse on jäänud kaks pikka treeninglaagrit Eestist eemal ja kolm MK satelliitturniiri. Kodus oleme olnud vähe,» rääkis Novosjolov. «Vajasime inimest, kes tegeleks asjaajamisega ja otsustasime teha ettepaneku Katrina pikaajalisele toetajale, OÜ Autosõit juhatuse liikmele Indrek Madarile,» lisas treener.

«Katrina on korduvalt öelnud, et tema eesmärk on absoluutne tipp ja selle saavutamiseks on vaja suurepärast taustsüsteemi. Lahendamist vajasid küsimused nagu elukoht, liikumisvahend ja treeningvarustus, aga ka materiaalne pool, et tagada sportlasele ja treenerile parimad võimalused treenimiseks, taastumiseks ja tulemuse vormistamiseks. Eelarvega tuleme välja olümpiani,» jätkas Madar, kes tänab sponsoreid ja toetajaid, kes meeskonda on uskunud.

2019/2020 hooaega toetavad Nike ja Amserv. Nii andis Toyota brändijuht Margus Nõmmik täna Amservi poolt Lehisele üle uue Toyota Corolla hübriidmudeli, mis on varustatud kõige uuemate loodussõbralike ja turvalisust tagavate tehnoloogiatega. «Meie võimuses ei ole teha sportlase treeninguid ja ettevalmistust lihtsamaks, kuid saame talle pakkuda parima liikumisvahendi, et teekond unistuste poole oleks muretum ja turvalisem. Uue autoga loodame lihtsustada Katrina liikumisi kiire elutempo juures ja pakkuda vabadust andekale sportlasele, kes soovib muuta Eesti spordi tulevikku,» ütles Nõmmik. «Elame Katrinale ja tema meeskonnale teekonnal olümpiani kaasa ja soovime talle teravaid torkeid,» lisas ta.

«Olümpiamängud on kõige olulisemad võistlused, milleks sportlased valmistuvad aastaid, et anda sel ühel võistlusel endast maksimum. Ka meie eesmärk on anda endast maksimum, et tagada sportlastele võimalused parimaks soorituseks. Meil on hea meel, et saame teha koostööd Katrina ja Nikolaiga, kes on vaieldamatult oma ala tipud ning kes väärivad parimaid võimalikke lahendusi, et püüelda oma eesmärkide poole,» ütles AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.

2019/2020 hooaja peasponsorid Katrinale on Tahe Outdoors ja Alexela, kellega sõlmiti sponsorlepingud. Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane ütles sponsorluslepingu allkirjastamisel, et Alexela grupp pöörab erilist tähelepanu Eesti spordikultuuri edendamisele. «Toetame mitmete spordialaliitude tegevust, et luua sportlastele uusi võimalusi. Lisaks vehklemisspordile toetame ka ratsa-, suusa-, jalgratta- ja motosporti. Meie huvi on andekatele sportlastele anda jõudu suurde maailma saamiseks. Koos muudame maailma,» ütles Laane.