Õppevideod: kehalise kasvatuse õpetajad ja korvpallitreenerid jagavad nippe

Videosarja avaklipiks on 3x3 korvpalli formaadi tutvustus, kuna Eesti Koolispordi Liidu korraldatav Sportland 3x3 on pea 2000 osalejaga Eesti suurim korvpallisari. Lisaks on alates tänasest nähtavad ka viskamist, söötmist ja põrgatamist tutvustavad videod.

«Meil on hea meel, et koostöös Koolispordi Liiduga on valmis saanud väärtuslikud õppevideod, kust saavad tarkust ammutada kõik korvpallihuvilised. Peame oluliseks, et korvpalliga seonduv info oleks kättesaadav ka läbi tänapäevaste infokanalite. Tulevikus soovime erinevaid haridusliku sisuga korvpalliklippe toota veelgi,» sõnas Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

«Oleme interaktiivse õppeprogrammi disaininud lähtuvalt kehalise kasvatuse ainekavast, et pakkuda õpilasele, õpetajale, aga ka lihtsalt spordihuvilisele kergesti haaratavat ja ülevaatlikku algõpet olulisematest spordialadest,» kommenteeris Koolispordi Liidu president Lauri Luik.

«Senine tagasiside on olnud igati positiivne ning see julgustas meid edasi liikuma. Praeguseks on valminud õppeklipid tervislikust toitumisest, üldkehalisest ettevalmistusest, kergejõustikust, ujumisest ning jalg- ja võrkpallist. Sedapuhku oleme jõudnud Eesti ühe populaarsema spordiala, korvpallini.

Vastvalminud korvpalliklippide juures oli väga suureks abiks meie pikaajaline koostööpartner Eesti Korvpalliliit. Suur tänu ka Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Kultuuriministeeriumile,» lisas Luik.