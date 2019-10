Nagu puder ja kapsad: millal selgub Red Bulli järgmise hooaja sõitjapaar?

«See oli minu eksimus. Ma arvasin, et Mehhiko toimub pärast USA etappi, aga tegelikult on see vastupidi,» rääkis Marko portaalile Motorsport.com.

Selge on see, et Red Bulli esisõitja on ka järgmisel aastal hollandlane Max Verstappen, aga teisele sõitjakohale on nõudlejaid rohkem kui üks. Venemaa vormelipiloot Daniil Kvjat jätkab kõigi eelduste kohaselt Toro Rossos, seega tuleb otsus langetada prantslase Pierre Gasly ja Tai sõitja Alexander Alboni vahel.

«Oleme vahepeal kinnitanud, et kõik kolm sõitjat jätkavad meie meeskondades (Red Bullis või Toro Rossos – toim). Maxi olukord on niikuinii selge,» lausus Marko. «Kõikidel sõitjatel on lepingud Red Bull Racinguga, kus on klausel, et Red Bull Racing otsustab, millises meeskonnas nad sõidavad.»

Peamine kandidaat Red Bulli sõitjakohale on siiski Albon, kes edutati Toro Rossost esindustiimi tänavusel hooajal pärast Ungari etappi. Ta saavutas Jaapanis neljanda koha, Belgias, Venemaal ja Mehhikos oli viies ning Itaalias ja Singapuris kuues.