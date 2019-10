Maailma esinumber jõudis finaalturniiril poolfinaali

Lillas grupis on kaks võitu teeninud ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 8.), tšehhitaril Karolina Pliškoval (WTA 2.) ja rumeenlannal Simona Halepil (WTA 5.) on kirjas üks võit. Kanada esindaja Bianca Andreescul (WTA 4.) on võiduarve avamata.