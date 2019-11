Soome ralliekspert: Tänaku uus leping võib olla kõigi aegade suurim

Tahko hinnangul oli Tänaku meeskonnavahetus võrdlemisi ootamatu käik. «Lahkumine tiitli võitnud meeskonnast ja autost on tõesti karm trikk. Samas oli see pärast Hispaanias tekkinud kuulujutte üsna ennustatav.»

Soome ralliekspert usub, et Tänaku lahkumise põhjuseks olid isiklikud suhted. «Eilne teadaanne ei näita Toyotat heas valguses. Minu hinnangul näib lahkumise põhjus olevat isiklikus keemias.» Samas tõdeb Tahko, et Tommi Mäkinen hindas Tänaku talenti tohutult.

YLE ekspert usub, et üheks faktoriks võis saada ka pakutav rahanumber. Soomlane usub, et Tänak sõlmis Hyundaiga ühe kõigi aegade kopsakama lepingu. «Mängus oli palju raha. See võib olla üks aegade suurimaid, kui mitte kõige suurem,» avaldas Tahko.

Varem on ka spekuleeritud, et Tänaku meeskonnavahetus võis olla ajendatud Toyota tehnilistest probleemidest. Tahko sellesse ei usu. «Kui kõik tehniliste probleemide tõttu tekkinud katkestamised hooaja lõikes kokku lüüa, on Hyundai, Toyota ja Citroen ilmselt üsna samal tasemel. Iga autoga võib aeg-ajalt midagi juhtuda ja see käib selle spordiala juurde.»

YLE ekspert tõdeb, et Hyundai sõitjate osakond uueks hooajaks on kui unistuste meeskond. «Neil on tõesti väga tugev punt järgmiseks hooajaks. Ma pole kunagi näinud sellist unistuste meeskonda.»

Tänaku lahkumine Toyotast mõjutab otseselt ka Toyota sõitjate Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvala saatust. Kui oktoobri alguses olid Latvala väljavaated üsna nigelad, siis hetkel on olukord ilmselt muutunud.

«Ma näen, et Tänaku lahkumine hõlbustab Latvala ja Kris Meeke'i elu. Nende kohad olid löögi all ning nad ootasid Tänaku järgi. Ma ütleks, et Latvala olukord muutus nüüd lihtsamaks,» kommenteeris soomlane.

Toyota rallimeeskonda on tihedalt seostatud ka noore tulevikulootuse Kalle Rovanperäga. Tahko sõnul vajab Toyota siiski ka esisõitjat, sest Rovanperä seda rolli välja ei kannaks.

«Juhul kui Kallel on leping Toyotaga sõlmitud, kas temast saaks meeskonna esinumber?,» küsis Tahko retooriliselt. See oleks riskantne otsus ja ma usun, et see ei ole võimalik. Toyota ei saa teha nii ettevaatavaid plaane. Nad on investeerinud kümneid miljoneid ega ole mingi tulevikumeeskond. Kallest esisõitja teha oleks täiesti ebavajalik. Noormees peab veel minema kaitseväkke ning tal on WRCga väga vähe kilomeetreid,» oli Tahko skeptiline.