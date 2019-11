Tallinnas toimub maailmakarika etapp kurlingus

Eesti tugevaim kurlingunaiskond Marie Turmanni juhtimisel esindab Eestit novembris toimuvatel Euroopa Meistrivõistlustel tugevaimas A-grupis ning käesolev MK-etapp on võistkonna jaoks viimane rahvusvaheline võistlus enne EMi. «Meie jaoks on tegemist EMi peaprooviga ning selle turniiri ajal kontrollime oma mängu ja vaatame, mis toimib hästi ja mida saaks teisiti teha. Esindamine Eestit EMi tugevaimas A-grupis esimest korda ning see on meie jaoks suur vastutus ja väljakutse. Tahame olla võistluse ajal parimas vormis,» kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.