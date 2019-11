Arsenali kapten avaldas räiged sõnumid, millega «fännid» teda kostitanud on

Šveitsi koondislane andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et fännid on teda solvangutega kostitanud juba mitu kuud.

«Stseen minu välja vahetamise ajal puudutas mind sügavalt. Ma armastan seda klubi ja annan endast alati 100%. Tunne, et fännid ei mõista mind ja jätkavad mulle sotsiaalmeedia solvavate kommentaaride kirjutamist, on mulle kõvasti haiget teinud. Inimesed on öelnud asju nagu «me murrame su jalad», «tapame su naise" ja «soovime, et su tütar saaks vähi. »»