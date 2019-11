Klopp tunnustas võimsa tähise eel seisvat talenti: ta on kohalik kangelane

«Ta on juba sellises noores vanuses väga kogenud,» alustas Klopp enda hoolealuse kiitmist. «Kodulinnas oodati temalt kangelaseks sirgumist. Kui ta tegi enda debüüdi, siis oli see suurepärane saavutus, aga nüüd me räägime juba sajast mängust, seega ta on ootused täitnud,» jätkas 52-aastane sakslane.