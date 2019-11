Kehra jätkab Balti liigas võidulainel, Viljandi punktita

Oli Kehra kord neli järjestikust väravat visata, Vladislav Naumenko tegi 16:11 ning vaheajale mindi seisul 17:12. 35. minutil kasvas edu korraks kuuelegi väravale, kui võimsas hoos ukrainlane Naumenko viskas 20:14. Tallinn oli rünnakul raskustes viskele saamisega ja Kehra väravas tõrjus hästi Viktor Nikolajev.

Vahe hakkas siiski vähenema, 43. minutil tuli pärast Mädo ja Enrico Antoni täpseid viskeid 21:18. Kehra sai uuesti viieväravalise edu, 24:19 ning Tallinn proovis seitsmenda väljakumängijaga muutust tuua. Vahepeal läks kohtumine tulisekski, kui Uvis Strazdinš sai kaheminutilise karistuse ja Kehra lätlasega madistanud Rainer Kelk punase kaardi.

«Kibe kaotus,» tunnistas pealinlaste peatreener Risto Lepp. «Vastaste tagaliinikolmik Mägi, Jankovski ja Naumenko võtsid jala pealt viskeid, milleks me valmis polnud. Oma kaitset me täna toimima ei saanudki, tulime küll mängu tagasi, aga oma rumalate vigade tõttu võiduvõimalust ei saanud. Meil puudus täna haigestunud Robin Oberg, aga selle taha muidugi ei poe. Positiivne oli, et noor Mädo tegi hea mängu.»