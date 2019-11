Vaata: Mehhiko poksijumal Alvarez saatis venelase ööbikuid kuulama

29-aastane Canelo, kes on ühtlasi praeguses poksimaailmas enimteeniv sportlane, on maailmameistriks tõusnud juba neljas erinevas kaalukategoorias. Mees on senise karjääri jooksul pidanud 56 matši, millest ainuke kaotus pärineb 2013. aastast Floyd Mayweatheri vastu.