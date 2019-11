Saaremäe alistas kogenud Soome võitleja tehnilise nokaudiga

Kogu matši vältel oli domineerivamas rollis Saaremäe, kes suutis soomlast nõelata pidevate pommlöökidega. Yrjölä avaldas visa vastupanu küll läbi maadluse, kuid sellest eestlase murdmiseks ei piisand. Teises raundis muutus Saaremäe turmtuli juba liigagi maruliseks ning kohtunik otsustas kohtumise lõppenuks lugeda.

«Olen lõpptulemuse üle väga õnnelik, kuid mitte matši käiguga. Tegin mõningaid vigu, mida ei oleks tohtinud. Olgugi, et võitlus oli edukas, on sellest väga palju õppida ja areneda,» jagab Saaremäe emotsionaalselt. «Peamatši kogemus on nüüd käes, kuigi see ei erinenud oluliselt eelnevatest kordadest.»

Noormees tunnistas, et on profikarjääri algusest saati unistanud õhtu peamatšist ja nüüd jõudis see aeg kätte. «Olin elu parimas vormis nii füüsiliselt kui vaimselt. Sain valmistuda võimsalt ja ei jätnud ühtegi aspekti hooleta, alustades treenimisest lõpetades dieedi ja kaalulangetusega,» selgitas Viljandist pärit atleet enda ettevalmistust.