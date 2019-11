Eesti vehklemisnaiskond lähenes olümpiakohale

Olümpiatabel lüüakse lukku järgmise aasta aprilli alguses, pärast aasta esimestel kuudel peetavat kolme MK-etappi. Praeguseks on OM-kvalifikatsioonis arvesse läinud neli võistlust ning Eesti asub ses pingereas 8. kohal. Hetkeseisuga saaks edasi aga edetabeli seitse esimest ning viimasena meist viie punkti kaugusel asuv Ukraina.

Olümpiale pääseb automaatselt edetabeli neli esimest, lisaks järgmistest iga maailmajao parim võistkond. Seda aga ühe klausliga: edetabelis tuleb mahtuda 16 parema sekka. Aafrika parim naiskond Egiptus langes just Tallinnas 16 hulgast välja (ja tõenäoliselt ei tõuse ka enam sinna) ning tegi sellega tee vabaks veel ühele võistkonnale.

OM-edetabelit juhib suvel maailmameistriks tulnud, kuid täna Tallinnas 4. kohaga piirdunud Hiina 252 punktiga. Järgnevad Tallinna etapi kaks paremat Poola ja Venemaa vastavalt 244 ja 240 punktiga. Neljas on 220 silmaga Tallinnas Eesti alistanud ja kolmandana poodiumile tõusnud USA. See nelik teeniks praeguse seisuga edetabelikoha põhjal olümpiapileti.

190 punktiga järgneb Itaalia, 174-ga Lõuna-Korea - nemad võtaksid vastavalt Euroopa ja Aasia tsoonile mineva pileti. Ameerika tsoonist USA-le järgnev Kanada asub 114 punktiga 13. kohal ja pääseks samuti Tokyosse. Aafrika koht läheks aga edetabeli põhjal esimesele väljajääjale, kelleks on 153 punktiga 7. kohal asuv Ukraina. Eestil on punkte 148. Tallinna Mõõgaga vähendasime ukrainlannadega vahet tänu sellele, et saime 5. koha eest 32, nemad aga 8. koha eest 26 punkti.