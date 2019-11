Müncheni Bayern vallandas peatreeneri

Bayern on tänavust hooaega alustanud koduses liigas tagasihoidlikult. 10 vooru järel hoitakse liigatabelis alles viiendat kohta. Kirja on saadud 5 võitu, 3 viiki ja 2 kaotust. Viimaseks piisaks klubijuhtide karikasse sai laupäevane kohtumine Frankfurdi Eintrachti vastu, mis kaotati koguni 1:5.

«Meeskonna viimase aja esitused näitasid, et vajame muutust. Istusime juhtkonna ja Nikoga maha ja jõudsime ühisele arusaamale. Meil on kahju, et nii läks. Tänan Nikot tehtud töö eest ning olen tänulik talle, et ta aitas meil eelmisel aastal kuldse duubli võita.»