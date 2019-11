Võika vigastuse järelkaja. Evertoni mängija: parem, kui me 0:5 kaotanuks

Evertoni mängijad «peaaegu nutsid» mängu järel riietusruumis, ütles Tosun BBC-le. «Sa võidad, viigistad, kaotad, aga see kõik pole oluline, kui juhtuvad niisugused asjad. Soovin, et ma poleks skoorinud, soovin, et me kaotanuks 0:5, aga seda poleks juhtunud.»