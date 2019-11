Peatreenerita jäänud Bayern kiikab Ajaxi ja ten Hagi poole

Bayerni bossid Uli Höness ja Karl-Heinz Rummenigge soovivad SkySportsi andmetel tuua Allianz Arenale Amsterdami Ajaxi lootsi Erik ten Hagi, kes on viimastel aastatel olnud erakordselt edukas. Pärast 2017. aastal pealikuks saades tüüris ta Ajaxi riigi meistriks, karika- ja superkarika võitjaks, eelmisel hooajal jõuti Meistrite liiga poolfinaali.

Samas on juba teada, et kindlasti ei kavatse ten Hag Hollandi pealinnast lahkuda enne käesoleva hooaja lõppu. Tema leping kehtib aga 2022. aastani.

Ajax on ka käesolevat hooaega hästi alustanud - koduliigas on tosinast mängust võidetud kümme ja viigistatud kaks ning lähima jälitaja ees on kuuepunktiline edumaa. Bayern aga asub Saksamaa liigas kümne vooru järel alles neljandal kohal.