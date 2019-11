Statistika: kõige rohkem hiliseid võiduväravaid lööb Liverpool

Alates 1992/93 hooajast, mil Inglismaa kõrgliiga hakkas kandma nime Premier League, on Liverpool löönud 35 võiduväravat, mis on sündinud 90. minutil või hiljem. Selles arvestuses on Liverpool selge liider, sest teist kohta hoidval Arsenal on kirja 25 väravat. Kolmandal-neljandal on Manchester United (22) ja Tottenham (22), viies on Chelsea (21) ja kuues Everton (20).