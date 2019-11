Selgus Kimi Räikköneni tiimikaaslane tulevaks hooajaks

Giovinazzi jaoks oli hooaja algus keeeruline, aga itaallane parandas aasta keskel märgatavalt oma esitusi. Giovinazzil aitas aastase lepingupikenduseni jõuda ka tõsiasi, et itaallane on väga hinnatud auto arendajana, kirjutab Autosport.

«Antonio on sõitnud sel aastal väga hästi ja ma olen ülimalt rahul, et saan kinnitada tema jätkamist Alfa Romeo meeskonnas», kommenteeris meeskonnajuht Fred Vassuer. «Viis, kuidas ta meeskonda sulandus ja pidevalt arenes, on väga paljulubav. Me ei jõua ära oodata, et kasutada ära tema potentsiaali meeskonna edasiviimisel. Antonio tõestas end väga kiire piloodina, kuigi tal oli väga raske mõõdupuu Kimi Räikkoneni näol. Me ootame kogemuste lisandudes temalt pideva arengu jätkumist. Tema tehniline tagasiside, tööeetika ja positiivne suhtumine aitavad meil jätkata meeskonna arendamist,» iseloomustas Vassuer.