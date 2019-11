Eesti võõrustab esmakordselt tipptegijate osavõtul iluvõimlemise GP-etappi

«Veebruari lõpus ja märtsi alguses võistleb Tartus maailma paremik, ja kuna tegemist on olümpia-aastaga, on meie võistlus tipptegijatele väga oluline start,» rõõmustas võistluse peakorraldaja Janika Mölder. «Minu ja kogu meie meeskonna jaoks, kes on aastaid Miss Valentine´i organiseerinud, on tegemist väga suure tunnustusega. Meid usaldatakse,» lisas Mölder.