Hollandi olümpiasprinter mõisteti kaheksaks ja pooleks aastaks vangi

Esmaspäeval Gleve piirkonna kohtus süüdimõistetud Ghafoor märkis istungi järel, et kaebab otsuse tõenäoliselt edasi.

Ghafoor rääkis kohtus, et arvas end transportivat produkte dopingu valmistamiseks ega teadnud, et tema pagasiruumis on ecstasyt ja metamfetamiini.