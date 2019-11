Voolaid Klavani uuest eemalejäämisest: ta ei ole maininud, et koondisekarjäär on läbi

Klavan lõi kaasa septembrikuistes EM-valikmängudes Hollandi ja Valgevenega - enne seda tuli aastane koondisepaus ja järgnenud kohtumisest Saksamaaga otsustas ta samuti eemale jääda. Kuigi nüüd on Klavan Cagliaris tõusnud taas põhitegijaks ja mängib hästi, soovis ta ka maavõistlust Ukrainaga (14. novembril) ja viimast EM-valikkohtumist Hollandiga (19. novembril) kõrvalt jälgida.

«Ta põhjused on eelmise korraga küllalt sarnased. Ragnar vajab aega perega olemiseks ja klubitegemistele keskendumiseks,» kommenteeris koondise peatreener Karel Voolaid.

«Oleme mitu korda pikalt vestelnud. Ta ei põikle kindlasti koondisest eemale. Ma ei tunneta küll suhtumist, et ta ei taha enam tulla. Ma ei ole selle kohta küll tahtnud ise pressida, aga ta pole kordagi maininud, et koondisega ongi nüüd kõik. Aga selge on ka see, etta peab juba passi vaatama (Klavan on 34-aastane - toim),» vahendas peatreener.

Ta lisas: «Ragnar ise leiab, et Karol Metsale sobib see vasaku keskkaitsja positsioon väga hästi. Praegu on valikuid sinna palju. Ei ole olukorda, kus ta peaks nii-öelda päästma tulema.»

Voolaid hindab Jäägerit noortest paremaks

See-eest naasevad rivistusse mitmed kogenud pallurid: Henri Anier, Sander Puri ja Enar Jääger. Klavani ea- ja positsioonikaaslane Jääger kuulus koondisenimekirja viimati eelmise aasta lõpus, kuid väljakul käis 10. oktoobril 2017 MM-valikmängus Bosnia ja Hertsegoviinaga. Floras on ta hooaja lõpus kaasa teinud neljas kohtumises.

«Enar on väga kõvasti treeninud ja väga heas vormis nii kehaliselt kui vaimselt. Temasugune mängijatüüp ei vaja tingimata 15-20 mängu, et kõik vanad asjad meelde tuletada,» rääkis Voolaid pikalt vigastust ravinud kaitsjast. «Tean, et ta tahab veel vähemalt paar aastat pühenduda tugeval tasemel mängimisele. Kas Eestis või mujal, see pole veel teada. Aga olen veendunud, et kvaliteeti peitub temas jätkuvalt kõvasti. Leian, et ta on hetkel paremas seisus kui nooremad mehed.»

Nooremate meeste all pidas Voolaid silmas eelkõige Märten Kuuske (kes tõusis Eesti liigas Flora võtmetegijaks) ja Madis Vihmanni (kelle on Šotimaal haruharva platsile pääsenud).

Samuti valis Voolaid kogemuse, kui eelistas rünnakul Rauno Sappinenile Henri Anieri ning äärepoolkaitses Mark Oliver Roosnupule ja Vlasi Sinjavskile Sander Puri.