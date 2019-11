Harri Lill: Eesti kurlingunaiskonna peaeesmärk on jõuda 2022. aasta olümpiale

Eesti naiskond jõudis taas EMil A-divisjoni, kus mängib Euroopa 10 tugevamat naiskonda. Suur kordaminek oleks tagada koht EMi kvalifikatsiooniturniirile, kuhu saamiseks oleks vaja võita kolm mängu – see võiks anda kaheksanda koha. Euroopa Meistrivõistluste suveräänne valitseja on ilmselt Rootsi, kelle võitu saaks väärata ainult Šveitsi naiskonna eneseületus.

Lill lisas, et võimalus olümpiale pääseda on ka meeskonnal, kuid selle täitumine on ebatõenäoline. Parim šanss jõuda olümpiamängudele on Eesti segapaaril. Seda soodustab ka tõsiasi, et rahvusvaheline alaliit võttis vastu paar seadusemuudatust, mis soosivad Eestit. Segapaar peab Euuropa meistrivõistlustel saama 10 parima sekka, kuid kuna maha arvestatakse korraldaja, siis konkureerib üheksa riiki. Heaks tulemuseks võiks lugeda viiendat kohta. Olümpiakohad selguvad 2021. aasta detsembriks.