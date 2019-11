Kes haarab Müncheni Bayernis juhtohjad?

Bayern asub Saksamaa Bundesligas kümne mängu järel 18 punktiga neljandal kohal, kaotades liider Mönchengladbachi Borussiale nelja silmaga. Eelmises mängus jäädi Frankfurdis sealsele Eintrachtile alla 1:5. Meistrite liiga alagrupiturniiril on Bayern kogunud maksimaalselt üheksa punkti.

Rangnickil on Bundesligas suur kogemustepagas. Ta on aastate jooksul juhendanud Stuttgarti, Gelsenkircheni Schalket, Hoffenheimi ja RB Leipzigi. Ta oli Bayerni silmapiiril ka möödunud suvel, kuid siis uskus klubi Kovacisse. Praegu ei tööta Rangnick ühegi meeskonna peatreenerina.

Ten Hag on 2017. aastast Hollandi tippmeeskonna Amsterdami Ajaxi peatreener, tema suurimaks saavutuseks on läinud kevadel Meistrite liigas nelja parema hulka jõudmine. Ta juhendas aastatel 2013-2015 Bayerni duubelmeeskonda ehk on klubi tegemistega kursis. Kuid suvel sõlmis ten Hag Ajaxiga uue kolmeaastase lepingu.

Wenger on öelnud, et soovib end tipptasemel jälle proovile panna, aga pärast 2018. aastal Londoni Arsenali tüüri juurest lahkumist pole legendaarne prantslane seda teinud. Wengeri kasuks räägib asjaolu, et tal on palju kogemusi, Bayern peab temast lugu ja treener kõneleb saksa keelt.

Allegril on samuti palju kogemusi, aga erinevalt Wengerist itaallane saksa keelt ei räägi. Bayernil on aga lähiminevikust halb mälestus, sest Allegri kaasmaalane Carlo Ancelotti ei saanud aastatel 2016-17 sealsete staaride ohjamisega hakkama. Allegri oli 2014-2019 Torino Juventuse peatreener, kuid praegu tal jalgpallialaseid kohustusi pole.