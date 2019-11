Kolmekordne Eesti meister lõpetab sportlaskarjääri

«Olen profimängijana mänginud ligemale 20 aastat ja eks vanus pressib peale. Ükspäev tulnuks niikuinii see otsus vastu võtta ning mul on hea meel lõpetada seal, kus jalgpalliga alustasin – Paides, mängides oma kodulinna eest,» sõnas 37-aastane Neemelo Paide Linnameeskonna pressiteate vahendusel.

Pikale karjäärile vaatab Neemelo tagasi positiivsete mõtetega: «Mul on olnud võimalus mängida mitmes Eesti tippklubis, olla kolmekordne Eesti meister erinevate klubide ridades ja sain panna end proovile ka välisklubides. Samuti on mul olnud au esindada Eesti rahvuskoondist. Olen rahul ja ei kahetse jalgpalluritee valikut!»

Karjääri viimasel mängul soovib Neemelo näha võimalikult palju fänne ja toetajaid, et saaks ühiselt Paide hooajale väärika punkti panna. «Paide Linnameeskond on näidanud järjepidevat arengut ja loodan väga, et järgmine aasta on Paide kindlalt medalikohal!»