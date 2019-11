Tihe rebimine jätkub. Vaata, kes konkureerivad kõigi aegade parima meestennisisti tiitlile?

Statistilist arvestust peetakse ka palju kompleksema tabeli alusel, millest on hea ülevaate teinud meeste tennise ametlik koduleht . See arvestab koos Suure slämmi, Masters 1000 ja ATP finaalide võitude kogusummat ning vaatleb eraldi võidetud turniire mängitud võistlustest, mis annab olukorrale kolme suure rivaali Djokovici, Federeri ja Rafael Nadali vahel teise mõõtme. Olukorda illustreerib antud tabel.

Tennise ajaloos on olnud palju superstaare ja õigluse huvides peab tõdema, et Masters 1000 formaati sellisel kujul hakati mängima 1990. aastal, kuid see pole takistuseks. Võttes arvesse Suure slämmi võite, siis tasub vaadelda näiteks Björn Borgi. Tal on antud tabeli alusel kokku 14 võitu, kuid ta lõpetas oma karjääri noorelt ning seetõttu pole mõeldav märkimisväärselt suurem tiitlite arv. Teiseks kandidaatiks oleks Ivan Lendl, kes võitis 17 tiitlit, kuid temagi oleks pidanud võitma 38 Masters 1000 tiitlit, et olla võrdne Djokoviciga.