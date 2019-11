Järelvaadatav: Pärnu alistas viiegeimilises põnevuslahingus Selveri

Võitjate resultatiivseimaks kerkis meeskonnaga alles hiljuti liitunud Ygor Duarte. Brasiillasest nurgaründaja tõi 15 punkti, Taavet Leppik toetas 14 silmaga. Kaotajate poolelt tegi särava partii diagonaalründaja Matej Šmidl. 205 cm pikkune tšehh tõi Selverile koguni 25 punkti.

Enne mängu:

Pärnu peatreener Avo Keel ütles, et pole uute meestega väga pikalt saanud tutvuda. «Olen tõbine olnud ja lähen täna (kolmapäeval – toim) esimest korda jälle trenni. Seetõttu ei ole uute meeste tegutsemist saanud mõnda aega jälgida. Eelmisel nädalal TalTechi vastu oli brasiillane alguses okei, ent lõpus väsis. Eks seal mängisid ajavahe ja muud sarnased teemad oma rolli. Aga usun, et temast saab hea täiendus, tuleb veidi aega anda. Väljakule peaks pääsema ka vigastusest taastunud brasiillasest temporündaja Eder Levi Kock, siis on temalgi enne järgmisel nädalal algavat eurosarja veidi mängukogemust olemas,» sõnas peatreener.

Selveri meeskonda peab Keel üheks paremaks Eestis. «Selver on minu jaoks kõige huvitavam meeskond liigas. Neil on väga tip-top tasemel kaks nurgaründajat ja ma endiselt olen arvamusel, et ka diagonaal läheb kindlasti paremaks. Ta on ehk veidi alla oma võimete mänginud viimased mängud. Lisaks tip-top sidemängija ja ka tempod. Hindan seda meeskonda väga kõrgelt ja usun, et Selver korraldab sel hooaja siin veel nii mõndagi, iseasi, et millal,» rääkis Keel.

Selveri abitreener Andres Toobal ütles, et uuenenud Pärnu vastu on üsna keeruline valmistuda. «Neil on nüüd mitu uut liitujat ja selles osas on kraadi võrra keerulisem valmistuda. Saab olema huvitav näha, kuidas me õnnestume ja suudame nende vastu tegutseda. Usun, et pärast TalTechi kohtumist on Pärnu sammu edasi teinud. Meie tegutsesime viimati Bigbank Tartu vastu avageimis väga hästi ja sellise mänguga oleme kõigi jaoks ohtlikud. Pärast vajuseme aga ära ja sellest tuleb omad järeldused teha,» rääkis Toobal.