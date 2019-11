PSG pakub 20-aastasele ründajale 40 miljoni suurust aastapalka

Eelmise hooaja Prantsusmaa liiga parimat mängumeest seostatakse üha enam Madridi Realiga, kes on nõus tema teenete eest lausa 300 miljoni euro suurust üleminekutasu maksma. Samuti lisas õli tulle Mbappe eelmise koduklubi AS Monaco omanik Vadim Vasiljev, kes sõnas, et noormees unistab Madridi siirdumisest.