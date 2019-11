Poksi kahekordne olümpiavõitja peab silmahäda tõttu sportlaskarjääri lõpetama

Lisaks olümpiakuldadele on Nicola Adams ka praegune WBO kergkaalu maailmameister. Adams teatas loobumisest kohalikus ajalehes, kus andis mõista, et tema otsuses mängis suurt rolli silma vigastus.

Adamsist sai esimene naissoost olümpiavõitja, kui ta 2012. aastal Londonis teistele alistamatuks jäi ning neli aastat hiljem ka oma tiitlit Rios kaitses. «Ma soovin, et oleksin saanud Muhammad Alile öelda, et võitsin kullad just tänu temale,» rääkis Adams.