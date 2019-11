Galerii: Ratas tunnustas kergejõustiku MMil hõbemedalid võitnud Kirti ja Uibosid

«Spordil on eriline omadus pakkuda positiivseid emotsioone mitte ainult edukalt esinenud sportlastele endile, vaid ka tuhandetele ja tuhandetele pöidlahoidjatele, kes on staadionil või telerite ees,» lausus peaminister. «Samuti suudab sport läbi positiivse emotsiooni inimesi ühendada. Kaks medalit ühtedelt kergejõustiku maailmameistrivõistlustelt on haruldane saavutus Eestile, meie spordikangelased väärivad selle eest sügavat kummardust.»