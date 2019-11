Credit24 Meistriliiga nädala avamängus kohtuvad lähirivaalid Pärnu VK ja Selver Tallinn

Neljapäeval toimuv kohtumine Pärnu VK ja Selver Tallinna vahel on ühtlasi ainus Eesti klubide vaheline mäng sel nädalal. Lisaks Pärnu – Selveri vastasseisule toimub Eestis veel kaks kohtumist, kui Saaremaa VK võõrustab laupäeval kell 17.00 Kuressaares Jelgava Biolarsi ning pühapäeval kell 17.00 kohtutakse sealsamas RTU/Robežsardzega. Ülejäänud viis mängu peetakse Lätis. Kõik Eestis toimuvad mängud on otsepildis nähtavad Postimehe vahendusel.

Liigatabelis on liidrikohal Bigbank Tartu, kel on koos 15 punkti. Teisel kohal on Jekabpilsi Luši, kel on Tartust punkt vähem. Kolmandal kohal asub 13 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi ja neljas on 11 punktiga Selver. Pärnu hoiab 10 silmaga viiendat kohta, TalTech on 6 punktiga kaheksas.

Pärnu VK – Selver Tallinn

Pärnu on pikalt olnud hädas meeskonna komplekteerimisega, ent eelmisel nädalal liitus klubiga kaks uut leegionäri – venelasest temporündaja Andrei Gvozdjov ning brasiillasest nurgaründaja Ygor Duarte.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles, et pole uute meestega väga pikalt saanud tutvuda: «Olen tõbine olnud ja lähen täna esimest korda jälle trenni. Seetõttu ei ole uute meeste tegutsemist saanud mõnda aega jälgida. Eelmisel nädalal TalTechi vastu oli brasiillane alguses okei, ent lõpus väsis. Eks seal mängisid ajavahe oma rolli. Aga usun, et temast saab hea täiendus, tuleb veidi aega anda.»

«Väljakule peaks pääsema ka vigastusest taastunud brasiillasest temporündaja Eder Levi Kock, siis on temalgi enne järgmisel nädalal algavat eurosarja veidi mängukogemust olemas,» sõnas peatreener.

Selveri meeskonda peab Keel üheks paremaks Eestis. «Selver on minu jaoks kõige huvitavam meeskond liigas. Neil on väga tip-top tasemel kaks nurgaründajat ja ma endiselt olen arvamusel, et ka diagonaal läheb kindlasti paremaks. Ta on ehk veidi alla oma võimete mänginud viimased mängud. Lisaks hea sidemängija ja ka tempod. Hindan seda meeskonda väga kõrgelt ja usun, et Selver korraldab sel hooaja siin veel nii mõndagi, iseasi, et millal,» rääkis Keel.

Selveri abitreener Andres Toobal ütles, et uuenenud Pärnu vastu on üsna keeruline valmistuda. «Neil on nüüd mitu uut liitujat ja selles osas on kraadi võrra keerulisem valmistuda. Saab olema huvitav näha, kuidas me õnnestume ja suudame nende vastu tegutseda. Usun, et pärast TalTechi kohtumist on Pärnu sammu edasi teinud. Meie tegutsesime viimati Bigbank Tartu vastu avageimis väga hästi ja sellise mänguga oleme kõigi jaoks ohtlikud. Pärast vajuseme aga ära ja sellest tuleb omad järeldused teha,» rääkis Toobal.

Credit24 Meistriliiga mängud 7.-10. novembril:

7.11 kell 19.00 (Pärnu spordihoone) Pärnu VK – Selver Tallinn

9.11 kell 17.00 (Kuressaare spordihoone) Saaremaa VK – VK BIOLARS/Jelgava

9.11 kell 18.00 (Jēkabpils) SK Jēkabpils Lūši – TalTech

9.11 kell 18.00 (Limbaži) OC Limbaži/MSĢ – Bigbank Tartu

10.11 kell 16.00 (Jēkabpils) SK Jēkabpils Lūši – Bigbank Tartu

10.11 kell 16.00 (Limbaži) OC Limbaži/MSĢ – TalTech