Juventus alistas AC Milani ning säilitas Itaalia kõrgliigas esikoha

Juventuse ja Milani vaheline kohtumine kulges pingeliselt ning vägagi lahtiselt. Avapoolajal olid omad võimalused mõlemal meeskonnal, kuid poolajale mindi 0:0 viigiseisult.



Väravani jõudis lõpuks 77. minutil Juventuse ründaja Paulo Dybala, kes sai Gonzalo Higuainilt hea söödu ning suutis saata madala löögi vasakusse alla nurka saata. Milan suutis lõpus küll Juventust surve all hoida kuid väravani ei jõutud ja nii sai Juventus kirja hooaja kümnenda võidu.



Juventus juhib liigatabelit 32 punktiga, Inter jääb neist maha ühe punktiga. Kolmandal kohal on Lazio 24 punktiga, sama palju punkte on kirjas ka Ragnar Klavani koduklubil Cagliaril, kes asub väravate vahe tõttu neljandal kohal. AC Milan on 12 vooru järel alles 14. kohal 13 punktiga.