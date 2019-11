Mercedese pealik avaldas tiitlivõitude saamise saladuse

«Igat tiitlit võita tundub olevat kõige keerulisem. Võib-olla on see nii sest just võidetud tiitli nimel tehtud pingutused on nii eredalt meeles. Samas sel hooajal olid meil selgelt paremad ja halvemad perioodid, ei olnud ühtlaselt hea hooaeg,» rääkis Wolff Autospordile.