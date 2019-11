Ricciardo uutest regulatsioonidest: möödun ühe manöövriga kahest autost!

Kiiruse langemist on maha teinud näiteks Red Bulli sõitja Max Verstappen ja Ferrariga kihutav neljakordne maailmameister Sebastian Vettel. Alfa Romeo esipiloot Kimi Räikkönen on öelnud, et sõidud muutuvad ilmselt põnevamaks. Samal arvamusel on ka praegu Renault’ga sõitev Ricciardo.