Oktoobrikuu parima käsipalluri kõige suurem ja tähtsam muutus toimus perekonnaelus

«Liigas saime kindlalt jagu mulkidest ja jäime tasavägises mängus alla Kehrale. Viimased neli kaotust ongi tulnud ühe- või kaheväravalised, neist kaks eurosarjas. Ilmselt on veel vaja harjuda, sest tagaliinis olen mina uus ja Marko Slastinovski samuti. Kokkumäng vajab parandamist, aga hooaeg on pikk ja küll me need võrdsete mängude lõpud ka endi kasuks pöörame,» uskus kuu parimaks valitud pallur.