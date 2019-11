PM video. Magnus Kirt vigastusest taastumisest: pean tegutsema, mitte kodus patja nutma

«Eks see mingil määral ripub sidemes siiamaani. Kui sõidan näiteks pikemalt või olen ratta seljas pikemalt, kasutan sidet lihtsalt ettevaatusabinõuna. Stabiilselt 24 tundi päevas pole käsi kordagi olnud liikumatus olekus, see käib taastusraviga kompleksselt kokku,» kirjeldas Kirt õla hetkeseisu.

Vasaku õla taastusravi ja arendamine käib etapiviisiliselt, Kirdi sõnul peaaegu päevakava järgi. «Mingi arvu päevade järel tuleb jälle harjutusi juurde, mida võib rohkem teha. Praegu teen biitsepsi, triitsepsi harjutusi, kummilindiga, mõned väiksemad harjutused hantlitega, mõned hoidmised, liikumised. See on tasapisi nagu käimaõppimine,» seletas hooaja edetabelijuht taastumisprotsessi.

«Ise tunned, et kätt võiks juba rohkem ja kiiremini liigutada, aga see on doktorite ja füsioterapeutide poolt piiratud ning ette on pandud asjad, mida praegu tohib teha. Järgin neid.»