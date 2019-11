Sõõrumaa kiidab valitsust: uus spordiseadus toob kaasa vajalikud muutused

«See muutus on just see, mida EOK ja Eesti spordikogukond on soovinud. Doping on petmine, millel on sügavad tagajärjed dopingutarvitajale, tema kaaskonnale, kogu spordile ja ühiskonnale laiemalt. Dopingu tarvitamise abistamine või sellele teele suunamine on kurjus ja alatus sportlase, aga ka kogu spordi vastu. Seaduse muudatus aitaks üheskoos kindlamalt seista puhta spordi eest,» ütles Sõõrumaa.