Euroopa liiga: Manchester United alistas Partizani ja kindlustas edasipääsu, Espanyol purustas bulgaarlased

Manchester United asus kohtumist serblaste vastu juhtima 22. minutil, kui skoori avas 18-aastane Mason Greenwood. 11 minutit hiljem suurendas Anthony Martial Punaste Kuradite edu juba kaheväravaliseks. Lõpptulemuse tõi tabloole Marcus Rashford, kes 49. minutil täpne oli.

United on nelja vooru järel L-grupi liider, olles kogunud 10 punkti. Teisel kohal on Alkmaari AZ kaheksa silmaga. Partizan on kolmandana kogunud neli punkti ning täna Alkmaarile 0:5 kaotanud Astana jätkab punktita.

H-alagrupis sai tõelise seljavõidu Hispaania klubi Espanyol. Esimesel poolajal kaks punast kaarti teeninud Ludogorets oli murtud juba 36. minutiks, kui Matias Vargase täpne penalti skooriks 3:0 tegi . Teisel poolajal lisas praegu Hispaania kõrgliigas eelviimasel kohal paiknev Espanyol veel kolm tabamust ning kuueväravaline võit oli tõsiasi.

Hoolimata suurest kaotusest on Ludogorets endiselt edasipääsu kohas kinni. Alagruppi juhib Espanyol 10 punktiga, Ludogoretsil on kogutud 6 punkti. Kolmandal kohal on Ungari klubi Ferencváros 5 silmaga ning Venemaa hiid Moskva CSKA jätkab ühe punktiga viimasel kohal.

Tippklubide omavahelist heitlust sai eile näha J-grupis, kus kohtusid Saksmaa klubi Borussia Möchengladbach ja läinud kevadine Meistrite liiga poolfinalist AS Roma. Borussial õnnestus kohtumine Marcus Thurami üleaja väravast 2:1 võita.