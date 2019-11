Tanel Sokk lahkus «väikesest» Kalevist, Müürsepa koht ohus ei ole

Kalev/TLÜ juht Sten-Erik Jantson ütles Postimehele, et eile istuti jutuajamiseks maha. «Palusin tal lõpliku vastuse anda täna hommikul ja see on niisugune. Tanel ütles, et vajab puhkust. Pakkusin talle variante, et ta puhkaks mõne nädala ja prooviks siis naasta või jätkaks aasta lõpuni,» ütles Jantson.

Kalevi peatreeneri Martin Müürsepa sõnul tähendab Soku lahkumine meeskonnale suurt kaotust, kuid kedagi vastu tahtmist sundida ei saa. «Sain aru, et need mõtted tekkisid tal juba natuke varem,» märkis Müürsepp.

Kalevil on Eesti-Läti liigas üks võit ja viis kaotust. Ega Müürsepa tool kõigu? Vastuseks hakkas Jantson muhelema: «Martin on mu parimaid sõpru, mina teda lahti ei lase. Kui ta tunneb, et tal enam midagi anda pole, peab ta ise ära minema. Ta on võitleja ja usun, et ta saab selle satsi mängima. Obradovic (Istanbuli Fenerbahce kuulus peatreener Željko Obradovic - toim) on Euroliigas samuti alustanud sel hooajal saldoga üks-viis.»