Kreeka korvpallikoondist asub juhendama legendaarne ameeriklane

Hiinas toimunud MMil 11. koha saavutanud Kreeka soovis, et nende ridu hakkaks juhendama tunnustatud peatreener. Nii ka läks, sest Pitino on koguni kahekordne NCAA esimese divisioni meister.

Lisaks ülikoolide tüürimisele on Pitino ka NBA klubide New York Knicksi ja Boston Celticsi endine peatreener. Läinud hooajal oli 67-aastane Pitino Kreeka klubikorvpalli Panathinaikose juhendaja.

Mis kõige kummalisem, et väidetavalt ei pea Kreeka Pitinole maksma mitte sentigi, sest ameeriklane olla töökohast sedavõrd huvitatud. «Ma ütlesin neile, et ma ei soovi raha. Minu jaoks on äärmiselt suur au olla Kreeka koondise peatreener. See ametikoht on väärt juba miljonit dollarit. Ma teen oma tööd armastusest korvpalli vastu ning mulle meeldib Kreeka riik,» ütles Pitino.