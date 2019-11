Kokaiiniprobleem maailma tugevaimas jäähokiliigas? «See on šokeeriv.»

Enamik küsitletud tegevmängijatest soovisid jääda anonüümseks. Paljud mängijad ütlesid, et mängijad tarvitavad narkootikume ja kõige populaarsem on kokaiin, kuid mõned rääkisid, et nad pole keelatud ainetega kunagi kokku puutunud. Narkootikumid on pidutsevate hokimängijate seas aina rohkem esile kerkinud ja alkohol tagaplaanile jäänud. Peale kokaiini on populaarne narkootikum ka ecstasy.

Anaheim Ducksis mängiv kanadalane Adam Henrique (29) rääkis, et kokaiin on tänapäeval tavaline. Henrique ja tema kanadalasest meeskonnakaaslane Devin Shore (25) ütlesid, et kokaiin on esimene asi, mille eest nad noori mängijad hoiatavad. Neid häirib, et kokaiini tarvitamine on muutunud justkui normaalseks.

«See on tavaline. See pole eriti suur asi, nagu näiteks õlle joomine, mis on omamoodi jube,» kommenteeris Henrique, kes enda sõnul pole kordagi narkootikume tarvitanud. Mõnel liiga tipptegijal on isegi kokaiini tarvitaja maine. «Nad mängivad piiri peal. See on šokeeriv, et nad niimoodi elavad,» ütles Henrique The Athleticule.