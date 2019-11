Kanteri endine treener kritiseeris teravalt kergejõustikuliidu otsust

«Kettaheide on kergejõustiku jaoks väga oluline ja ajalooline ala, mis tõttu selle ala teleülekannete tõttu programmist kõrvaldamine on väga vale otsus. Saatsime ka selle kohta IAAFile oma poolse kirja, kus püüame selgitada omapoolseid lahendusi,» rääkis Hafsteinsson Rootsi meediale.

Kui mitmeid hooaegu kuulus kettaheide teemantliiga põhialade hulka, siis nüüd otsustati see kõrvaldada ja meestele toimub ainult üks osavõistlus. See on tingitud sellest, et kettaheite võitlust on keeruline mahutada 90-minutilisse teleprogrammi.