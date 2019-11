Hyundai pealik: pöörame tähelepanu detailidele ja keskendume tugeva tulemuse saavutamisele

Kui enne Kataloonia rallit oli Hyundai edu lähima jälitaja Toyota ees ainult kaheksa punkti, siis hooaja eelviimasel etapil saavutatud poodiumikohad tõid ihaldatud meistritiitli palju lähemale. Ülejäänud kaks meeskonda – Citroën ja M-Sport – on suurest mängust väljas ja lõpetavad hooaja vastavalt kolmandal ja neljandal kohal.

«Läheneme Austraalia rallile samamoodi nagu igale teisele etapile tänavusel hooajal, pöörates tähelepanu detailidele ja sihikindlusele. Keskendume tugeva tulemuse saavutamisele,» lausus Hyundai pealik Andrea Adamo. «Kaalul on suur auhind, aga kui hoiame asjad kontrolli all ja teeme professionaalset tööd, on meil kõik võimalused täita tiitlisoov,» lisas itaallane.

Thierry Neuville on ainus sõitja Hyundai meeskonnas, kes saab kirja täishooaja ehk osaleb kõikidel etappidel. Austraalias kuulub belglane soosikute hulka. «Ma olen alati nautinud läbi metsa kiirete ja voolavate kruusateedega rallit. Puhastusefekt on sel rallil pisut tugevam, see pole meile kerge, aga anname endast kõik, et kindlustada meeskondlik tiitel,» ütles Neuville.