Robert Rooba: läheme pea püsti homsele vastu

Juba avakolmandiku teise minuti esimesel sekundil viis Austria kõrgliigas mängiv Siim Liivak Eesti kauni viskega 1:0 juhtima.

«Väga hea algus. Riietusruumis oli enne mängu tunda üleliigset pinget. Näha oli, et paljudel poistel, kes esimest korda täiskasvanute rivistuses kodujääle pidid tulema, oli pinge peal. Aga esimene kolmandik oli lihtsalt super,» ütles Soome kõrgema liiga meeskonnas Jyväskyla JYP leiba teeniv Rooba

Eesti oli matši jooksul selgelt domineerivam ning aktiivsem pool, kuid olukordade realiseerimine jättis soovida.

«Võib olla see, et me ei suutnud kiireid väravaid ära visata tingis mõningase peataoleku,» nentis Rooba.

Kuigi ka teisel kolmandikul näitas Eesti agressiivsemat mängu, oli ikkagi Ukraina see, kes skooris.

«Vastased said kaks väga lihtsat väravat ja kui seis oli 1:2, siis ma küll ei ütleks, et see oleks kuidagi mängupilti peegeldanud. Vastane kasutas oma võimalused ära, meie mitte. Aga hokis loetakse väravaid, nii lihtne see ongi,» sõnas Rooba.

Kolmandal kolmandikul Eduard Slessarevski küll vähendas ukrainlaste eduseisu 2:3-le, kuid enamaks nappis eestlastel osavust.

«Tuleb endale aru anda, et me mängime väga noore koosseisuga (Eesti koondise keskmine vanus on pisut üle 24 aasta). Publik kindlasti vääris võitu, täna ei suutnud me seda pakkuda, selle eest meile miinuspunktid. Aga võtame sellest mängust kõik hea kaasa, õpime sellest, mis oli halvasti ja läheme pea püsti homsele vastu,» oli Rooba optimistlik.

Mänguelement, mis Eesti poolel negatiivsena silma hakkas oli kehv arvulise ülekaalu realiseerimine.

«Jah, mõnede asjade lihvimiseks nappis aega. See täna tõesti vähe lonkas,» nõustus Rooba. «Samas võimalusi oli, külmast närvist ehk jäi vajaka, ühe oleks vähemalt pidanud ära lööma,» lisas ta.